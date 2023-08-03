Клуб МЛС объявил о подписании легенды сборной Японии
Лос-Анджелес Гэлакси официально объявил о подписании игрока сборной Японии Майи Йосиды.
Защитник присоеднился к аутсайдеру МЛС в качестве свободного агента, а контракт подписан до конца 2024 года.
ロサンゼルスへようこそ、麻也さん! 💫— LA Galaxy (@LAGalaxy) August 3, 2023
The #LAGalaxy have signed Japanese National Team defender Maya Yoshida.
📰: https://t.co/tOFeUy0Bml | @kinecta pic.twitter.com/BxpiByckBJ
Ранее 34-летний Йосида долгое время защищал цвета Саутгемптона, а последний год провел в Шальке, сыграв 29 матчей.
А вот в сборную Японии Майя регулярно вызывается с 2010 года, на его счету 127 матчей и 12 забитых голов.
Защитник должен помочь Гэлакси выравнять ситуацию, после 22 туров команда набрала лишь 22 очка и идет на предпоследнем месте в Западной конференции.
Ранее, напомним, стало известно, что Тоттенхэм согласовал трансфер игрока, который должен заменить Кейна.
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