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Клуб МЛС объявил о подписании легенды сборной Японии

Майя Йосида присоединился к ЛА Гэлакси.
Сегодня, 21:49
Майя Йосида / Getty Images
Майя Йосида / Getty Images

Лос-Анджелес Гэлакси официально объявил о подписании игрока сборной Японии Майи Йосиды.

Защитник присоеднился к аутсайдеру МЛС в качестве свободного агента, а контракт подписан до конца 2024 года.

Ранее 34-летний Йосида долгое время защищал цвета Саутгемптона, а последний год провел в Шальке, сыграв 29 матчей.

А вот в сборную Японии Майя регулярно вызывается с 2010 года, на его счету 127 матчей и 12 забитых голов.

Защитник должен помочь Гэлакси выравнять ситуацию, после 22 туров команда набрала лишь 22 очка и идет на предпоследнем месте в Западной конференции.

Ранее, напомним, стало известно, что Тоттенхэм согласовал трансфер игрока, который должен заменить Кейна.

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