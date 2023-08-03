iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тоттенхэм согласовал трансфер 19-летнего нападающего

Алехо Велис в перспективе должен стать заменой Кейну.
Сегодня, 19:49
Алехо Велис / Getty Images
Алехо Велис / Getty Images

Тоттенхэм договорился с Росарио Сентраль о трансфере 19-летнего Алехо Велиса, пишет 90Min.

Арегнтинский нападающий привлек внимание еровпейских клубов после своего дебюта за сборную на ЧМ, где отличлся тремя голами.

В 2023 году Велис отличился 11-ю голами в Первом дивизионе Аргентины, заняв вторую строчку среди бомбардиров. "Шпоры" выиграли конкуренцию за юного форварда благодаря тому, что согласились заплатить его клаусулу в 13 млн фунтов.

Клуб пока не согласовал с игроком контракт, однако стороны убеждены, что сделка завершится в ближайшее время. Постекоглу видит в Велисе потенциальную замену Кейну.

Однако Росарио хотел бы оформить обратную аренду Алехо хотя бы на полгода, что может стать небольшим препятствием при переговорах.

Ранее, напомним, сообщалось, что вингер Шахтера привлек интерес множества европейских клубов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм

Статьи по теме

Экс-игрок ПСЖ и Тоттенхэма спустя десять лет вернулся в Сан-Пауло Экс-игрок ПСЖ и Тоттенхэма спустя десять лет вернулся в Сан-Пауло
Кейн рассматривает возможность выкупа своего контракта у Тоттенхэма Кейн рассматривает возможность выкупа своего контракта у Тоттенхэма
Кейн останется в Тоттенхэме, если клуб не продаст его до старта АПЛ Кейн останется в Тоттенхэме, если клуб не продаст его до старта АПЛ
Тоттенхэм предоставит бесплатные билеты на матч против Шахтера беженцам из Украины Тоттенхэм предоставит бесплатные билеты на матч против Шахтера беженцам из Украины
Помочь журналистам

Видео

Рекордсмен сборной и легенда Шахтера: лучшие моменты Пятова в карьере
Рекордсмен сборной и легенда Шахтера: лучшие моменты Пятова в карьере

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Марченко сделали большой рывок, Овчаренко упал на 108 позиций
просмотров

Последние новости

Украина21:27
Трансферы УПЛ: Ворскла арендовала бразильского форварда, Заря потеряла опытного центрбэка
Футбол21:25
Украинский защитник перешел в греческий клуб
Европа21:16
Кипер Арсенала признался, что в этом году его супруга потеряла ребенка
Лига конференций20:59
Коноплянка впервые попал в заявку на матч ЧФР Клуж
Европа20:49
Буффону предложили должность в штабе сборной Италии
Европа20:31
Безус снова отличился в матче за Омонию
Европа20:30
МЮ может попробовать побороться с Ливерпулем за талантливого хавбека
Футбол19:59
Дила - Ворскла: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Европа19:56
Экс-физиотерапевта Барселоны посадили за сексуальное насилие над своей колегой
Европа19:49
Тоттенхэм согласовал трансфер 19-летнего нападающего
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK