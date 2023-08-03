Тоттенхэм согласовал трансфер 19-летнего нападающего

Тоттенхэм договорился с Росарио Сентраль о трансфере 19-летнего Алехо Велиса, пишет 90Min.

Арегнтинский нападающий привлек внимание еровпейских клубов после своего дебюта за сборную на ЧМ, где отличлся тремя голами.

В 2023 году Велис отличился 11-ю голами в Первом дивизионе Аргентины, заняв вторую строчку среди бомбардиров. "Шпоры" выиграли конкуренцию за юного форварда благодаря тому, что согласились заплатить его клаусулу в 13 млн фунтов.

Клуб пока не согласовал с игроком контракт, однако стороны убеждены, что сделка завершится в ближайшее время. Постекоглу видит в Велисе потенциальную замену Кейну.

Однако Росарио хотел бы оформить обратную аренду Алехо хотя бы на полгода, что может стать небольшим препятствием при переговорах.

Ранее, напомним, сообщалось, что вингер Шахтера привлек интерес множества европейских клубов.

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