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Вингер Шахтера заинтересовал клубы из топ-5 лиг и чемпионата Турции

Тете близок к тому, чтобы найти себе новый клуб.
Сегодня, 19:32
Тете / shakhtar.com
Тете / shakhtar.com

Футболист Шахтера Тете рассказал о вариантах продолжения карьеры.

По словам бразильца, у него есть варианты с топ-5 чемпионатов и турецкой лиги, однако, еще ничего не решено.

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"Мой агент продолжает переговоры с клубами. Я сейчас в Стамбуле и жду завершения переговоров по трансферу.

Есть предложения от клубов из топ-5 лиг Европы и Турции. Еще ничего не ясно", - сказал Тете.

Отметим, что в минувшем сезоне вингер выступал за Лион и Лестер на правах аренды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шахтер Донецк тете

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