Вингер Шахтера заинтересовал клубы из топ-5 лиг и чемпионата Турции

Тете близок к тому, чтобы найти себе новый клуб.

Футболист Шахтера Тете рассказал о вариантах продолжения карьеры.

По словам бразильца, у него есть варианты с топ-5 чемпионатов и турецкой лиги, однако, еще ничего не решено.

Читай также: Шахтер исключил Трубина из стартового состава

"Мой агент продолжает переговоры с клубами. Я сейчас в Стамбуле и жду завершения переговоров по трансферу.

Есть предложения от клубов из топ-5 лиг Европы и Турции. Еще ничего не ясно", - сказал Тете.

Отметим, что в минувшем сезоне вингер выступал за Лион и Лестер на правах аренды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!