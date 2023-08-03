Вингер Шахтера заинтересовал клубы из топ-5 лиг и чемпионата Турции
Тете близок к тому, чтобы найти себе новый клуб.
Футболист Шахтера Тете рассказал о вариантах продолжения карьеры.
По словам бразильца, у него есть варианты с топ-5 чемпионатов и турецкой лиги, однако, еще ничего не решено.
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"Мой агент продолжает переговоры с клубами. Я сейчас в Стамбуле и жду завершения переговоров по трансферу.
Есть предложения от клубов из топ-5 лиг Европы и Турции. Еще ничего не ясно", - сказал Тете.
Отметим, что в минувшем сезоне вингер выступал за Лион и Лестер на правах аренды.
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