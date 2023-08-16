"Я принял правильное решение": Неймар дал первый комментарий после трансфера в Аль-Хиляль

Нападающий сборной Бразилии Неймар прокомментировал переход в Аль-Хиляль.

По словам звездного игрока, он счастлив, что сможет проявить себя в Саудовской Аравии.

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"Хочу написать новую историю. В лиге Саудовской Аравии потрясающая энергия и умелые игроки, она сейчас быстро растет, и я верю в то, что она востребованная. Аль-Хиляль - огромный клуб с прекрасными фанатами, лучший в Азии. Благодаря этому у меня есть ощущение, что я принял правильное решение в подходящее время и перешел в подходящий клуб.

Мне нравится побеждать и забивать – планирую продолжить это делать в Саудовской Аравии и Аль-Хиляле", - отметил Неймар.

Напомним, Неймар провел в ПСЖ шесть лет, в течение которых он принял участие в 173 матчах, записав на свой счет 118 голов и 77 ассистов.

В Париже он пять раз становился чемпионом Франции и четыре раза выигрывал Суперкубок Франции. Еще трижды он поднимал над головой национальный кубок и дважды - кубок лиги.

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