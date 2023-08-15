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ПСЖ рассматривает игрока Ювентуса в качестве замены Неймару

Федерико Кьеза вряд ли откажется играть в ЛЧ.
Сегодня, 09:50
Федерико Кьеза / Getty Images
Федерико Кьеза / Getty Images

ПСЖ готовится сделать предложение по Федерико Кьезе, пишет La Gazzetta dello Sport.

Напомним, ранее стало известно, что Неймар присоединится к Аль-Хилялю, потому парижане вышли на рынок в поисках вингера.

Одной из целей стал игрок Ювентуса Федерико Кьеза, который уже давно хотел бы покинуть Ювентус.

Издание предполагает, что трансфер итальянца обойдется парижанам в 50-60 млн евро. А вот с Федерико договориться будет проще, вингер хочет играть в ЛЧ и недоволен своей ролью в Ювентусе.

Ранее также сообщалось, что мадридский Атлетико отказался от обмена с Барселоной.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Федерико Кьеза

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