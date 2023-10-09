Саудовская Аравия подала заявку на проведение ЧМ-2034

Саудовская Аравия подала официальную заявку на проведение ЧМ-2034.

Письмо, подписанное президентом Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF) Ясиром Аль-Мисехалем отправлено в ФИФА.

Функционер заявил, что страна готова сделать еще один шаг к своей мечте - проведению ЧМ, а также хотела бы познакомить весь мир со своей уникальной культурой.

"Это второй шаг чрезвычайно захватывающего пути, который проходит наша нация. На прошлой неделе мы объявили о наших амбициях провести чемпионат мира по футболу в 2034 году, и эта официальная заявка подтверждает стремление воплотить мечты нашего народа в реальность.

Чемпионат мира по футболу-2034 – это наше предложение всему миру стать свидетелями развития Саудовской Аравии, познакомиться с ее культурой и стать частью ее истории. Мы полны решимости представить максимально конкурентоспособную заявку, которая также поможет объединить мир посредством футбола", – сказал Аль-Мисехаль.

Ранее также сообщалось, что НОК Филиппин направил в МОК заявку на участие в ОИ-2024 Мэнни Пакьяо.

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