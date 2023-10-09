iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Саудовская Аравия подала заявку на проведение ЧМ-2034

Арабское государство имеет самые серьезные намерения.
Сегодня, 14:23
/ saff.com.sa
/ saff.com.sa

Саудовская Аравия подала официальную заявку на проведение ЧМ-2034.

Письмо, подписанное президентом Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF) Ясиром Аль-Мисехалем отправлено в ФИФА.

Функционер заявил, что страна готова сделать еще один шаг к своей мечте - проведению ЧМ, а также хотела бы познакомить весь мир со своей уникальной культурой.

"Это второй шаг чрезвычайно захватывающего пути, который проходит наша нация. На прошлой неделе мы объявили о наших амбициях провести чемпионат мира по футболу в 2034 году, и эта официальная заявка подтверждает стремление воплотить мечты нашего народа в реальность.

Чемпионат мира по футболу-2034 – это наше предложение всему миру стать свидетелями развития Саудовской Аравии, познакомиться с ее культурой и стать частью ее истории. Мы полны решимости представить максимально конкурентоспособную заявку, которая также поможет объединить мир посредством футбола", – сказал Аль-Мисехаль.

Ранее также сообщалось, что НОК Филиппин направил в МОК заявку на участие в ОИ-2024 Мэнни Пакьяо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Жиру попал в команду недели в Серии А Жиру попал в команду недели в Серии А
"Создаст проблемы любому на этой планете": Сондерс сделал прогноз на бой Усик - Фьюри "Создаст проблемы любому на этой планете": Сондерс сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
"Очень сильная команда": Судаков оценил игру Северной Македонии "Очень сильная команда": Судаков оценил игру Северной Македонии
Парный рейтинг WTA: Надежда Киченок опустилась, Людмила Киченок - лучшая из Украины Парный рейтинг WTA: Надежда Киченок опустилась, Людмила Киченок - лучшая из Украины
Помочь журналистам

Видео

Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира
Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победы Шахтера и Зари позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа15:11
Жиру попал в команду недели в Серии А
Бокс14:52
"Создаст проблемы любому на этой планете": Сондерс сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
Евро-202414:27
"Очень сильная команда": Судаков оценил игру Северной Македонии
Другие страны14:23
Саудовская Аравия подала заявку на проведение ЧМ-2034
Теннис14:02
Парный рейтинг WTA: Надежда Киченок опустилась, Людмила Киченок - лучшая из Украины
Формула 113:46
Президент ФИА: Нам нужно больше команд и меньше гонок
Евро-202413:34
Украина - Северная Македония: где смотреть матч отбора на Евро-2024
Бокс13:21
НОК Филиппин отправил официальный запрос по участию Пакьяо в Олимпиаде
Европа13:04
Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира
Теннис12:45
Цуренко сыграет с росиянкой в финальной части турнира в Чжэнчжоу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK