НОК Филиппин отправил официальный запрос по участию Пакьяо в Олимпиаде

НОК Филиппин официально обратился к МОК по поводу участия Мэнни Пакьяо в Олимпийских играх, пишет журналист Майкл Бенсон.

Напомним, ранее 44-летний экс-чемпион мира заявил о своем желании вернуться на ринг, чтобы добыть золото Олимпийских игр.

Теперь же его слова стали реальностью после того, как олимпийский комитет Филиппин подал офицаильный запрос в МОК.

В декабре этого года легендарному боксеру исполнится 45 лет, он хочет окончательно завершить спортивнуюю карьеру олимпийским золотом.

Также напомним, что свой последний поединок Мэнни Пакьяо провел в 2021 году, проиграв Йорденису Угасу.

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