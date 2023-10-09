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НОК Филиппин отправил официальный запрос по участию Пакьяо в Олимпиаде

Боксер намерен завершить карьеру олимпийским золотом.
Сегодня, 13:21
Мэнни Пакьяо / Getty Images
Мэнни Пакьяо / Getty Images

НОК Филиппин официально обратился к МОК по поводу участия Мэнни Пакьяо в Олимпийских играх, пишет журналист Майкл Бенсон.

Напомним, ранее 44-летний экс-чемпион мира заявил о своем желании вернуться на ринг, чтобы добыть золото Олимпийских игр.

Теперь же его слова стали реальностью после того, как олимпийский комитет Филиппин подал офицаильный запрос в МОК.

В декабре этого года легендарному боксеру исполнится 45 лет, он хочет окончательно завершить спортивнуюю карьеру олимпийским золотом.

Также напомним, что свой последний поединок Мэнни Пакьяо провел в 2021 году, проиграв Йорденису Угасу.

Ранее также Чисора поделился своим прогнозом на бой Фьюри - Нганну.

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