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ФИФА запретила сборной Палестины играть свои матчи в Алжире

Местная федерация готова была покрыть все расходы палестинцев.
Вчера, 22:39
Баннер в подержку Палестины / Getty Images
Баннер в подержку Палестины / Getty Images

ФИФА и AFC (Азиатская футбольная конфедерация) запретили сборной Палестины играть в Алжире.

Ранее, напомним, Алжирский футбольный союз предложил Палестине играть домашние матчи в Алжире. Более того, они обязались взять на себя все траты, связанные с матчами ЧМ-2026 и Кубка Азии-2027.

Однако этим идеями не суждено было сбыться, так как ФИФА и AFC запретили Палестине играть в Алжире.

Причиной такому решению обе организации назвали правило, что каждая сборная обязана играть в своем регионе. То есть, Палестина обязана проводить домашние матчи в Азии.

Ранее, напомним, УЕФА определился с наказанием для УАФ за нарушения на сентябрьских матчах сборной Украины.

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