Впервые за семь лет Сон не номинирован на лучшего азиатского игрока года

Азиатская футбольная конфедерация (AFC) сообщила имена трех претендентов на звание лучшего азиатского игрока года.

По итогам 2023 года на эту награду претендуют защитник Баварии Ким Мин Чжэ, форвард Порту Мехди Тареми и вингер Брайтона Каору Митома.

Отметим, что последние шесть лет лучшим игроком Азии признавался Сон Хын Мин, который сейчас даже не вошел в тройку финалистов.

Ранее также сообщалось, что хавбек Шахтера не хочет возвращаться в Украину.

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