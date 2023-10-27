Хавбек Шахтера не хочет возвращаться в Украину

И При этом Майкон хочет играть в Европе.

26-летний хавбек Шахтера Майкон не хочет возвращаться в Украину, пишет Terra.

Агенты игроки намерены встретиться с представителями донецкого клуба и обсудить будущее бразильца.

Сейчас Майкон играет в аренде в Коринтианс, ее срок заканчивается в конце этого года. Клуб пока не решил, будет ли выкупать футболиста и не решит до ноября, когда будет выбран новый президент.

Возвращаться зимой в Украину хавбек также не хочет, однако при этом хочет остаться в Европе. Контракт Майкона с Шахтером рассчитан до лета 2025 года.

Ранее также сообщалось, что Майнц разорвал контракт со своим игроком.

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