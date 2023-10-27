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Майнц решил разорвать контракт с игроком, поддержавшим Палестину

Эль-Гази не отступил от совей точки зрения.
Сегодня, 20:11
Анвар Эль-Гази / Getty Images
Анвар Эль-Гази / Getty Images

Майнц и Анвар Эль-Гази так и не нашли компромисс по поводу поведения игрока, пишет BBC.

Напомним, что ранее нидерландец поддержал Палестину, за что получил отстранение от клуба.

Майнц попытался убедить игрока извиниться за свои слова, однако тот заявил, что выступает за мир во всем мире. Не найдя общий язык, клуб решил разорвать с игроком контракт.

Как утверждает издание, сегодня Эль-Гази получил официальное уведомлении о разрыве соглашения.

Ранее также сообщалось, что в Милане определились с судьбой главного тренера.

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