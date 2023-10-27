Милан не рассматривает увольнение Пиоли

Неудачи в еврокубках не пошатнули доверие к тренеру.

В Милане продолжают полностью доверять главному тренеру Стефано Пиоли, утверждает Gazzetta dello Sport.

"Россонери" показывают крайне слабу игру в Лиге чемпионов, они на последнем месте в группе и не забили ни одного гола.

Потому многие начали говорить о скорой отставке Пиоли. Однако источники утверждают, что клуб полностью доверяет своему наставнику, несмотря на результаты в еврокубках.

К тому же в Серии А Милан уверенно идет на втором месте с семью победами и двумя поражениеми.

Однако далее у "россонери" тяжелый календарь, их ждут встречи с Наполи, Удинезе и ПСЖ. Вероятно тогда, если результаты будут неудовлетворительны, клуб задумается об оставке.

Ранее Эдди Хау заявил, что Ньюкасл не получил подтверждения дисквалификации Тонали.

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