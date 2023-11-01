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Стали известны номинанты на приз лучшему африканскому игроку

Салах, Осимген и другие среди главных претендентов.
Сегодня, 16:27
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

Африканская конфедерация футбола (CAF) объявила имена претендентов на приз лучшему африканскому игроку 2023 года.

В список вошли сразу 30 игроков, среди которых можно выделить Мохамеда Салаха, Серу Гирасси, Мохамеда Кудуса, Виктора Осимхена и многих других.

Кроме того отдельно будет разыгран приз лучшему африканскому вратарю. Главными претендентами считаются Яссин Буну, Андре Онана и Эдуар Менди.

С именами всех претендентов вы можете ознакомиться на сайте CAF. Напомним, что в прошлом году лучшим африканским игроком был признан Садио Мане.

Также у нас можно ознакомиться с котировками букмекеров на Золотой мяч-2024.

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