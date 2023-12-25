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Футбол

Сборную Бразилии могут отстранить от международных турниров

ФИФА и КОНМЕБОЛ будут внимательно наблюдать за выборами в CBF.
Сегодня, 11:06
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Сборная Бразилии может остаться без международных турниров, пишет ESPN.

ФИФА и КОНМЕБОЛ отправили письмо в Конфедерацию футбола Бразилии (CBF) со своими опасениями касательно возможной смены руководства.

Ранее суд Ри-де-Жанейро отстранил действующего президента и назначенных им чиновников из-за нарушений на прошлых выборах. А Верховный спортивный суд потребовал провести новые выборы в течение месяца.

ФИФА и КОНМЕБОЛ отправят в Бразилию своих наблюдателей 8 января, до тех пор конфедерация не имеет права менять руководство. К тому же организации напомнили, что любое вмешательство третьих сторон будет строго наказано.

"Это будет означать, что CBF, представляющие ее сборные и клубы больше не будут иметь права участвовать в каких-либо международных соревнованиях в период отстранения", – говорится в письме. 

Ранее также сообщалось, что в Саудовской Аравии хотят смягчить лимит для легионеров.

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