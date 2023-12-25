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Футбол

Саудовская Аравия хочет смягчить лимит для легионеров

Страна надеется привлечь еще больше иностранных футболистов.
Сегодня, 07:29
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В Саудовской Аравии могут смгячить лимит на легионеров, пишет The Telegraph.

В настоящее время каждая команда может заявить до восьми легионеров, и все 18 команд использовали в текущем сезоне эту опцию.

Потому в стране задумались над смягчением лимита до 10 футболистов. Это позволит усилить позиции Саудовской Аравии в мировом футболе и сделает лигу более привлекательной для легионеров.

Издание также отмечает, что притоку легионеров бесспорно поспособствовали переходы Криштиану Роналду и других звезд.

Ранее, напомним, сообщалось, что Сити подпишет молодого английского таланта.

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