Манчестер Сити усилится английским талантом
"Горожане" обогнали в борьбе за Финлея Гормана трех конкурентов.
Манчестер Сити продолжает усиляться на далекую перспективу.
Как сообщает Фабрицио Романо, "горожане" подпишут 15-летнего Финлея Гормана из Лидс Юнайтед.
Коллектив Пепа Гвардиолы предложил Горману долгосрочный контракт, финансовые детали которого остаются неизвестными.
Романо отмечает, что в боротьбе за Финлея манкунианцы обогнали еще три топ-клуба АПЛ. Футболист выбрал именно Ман Сити, отклонив предложения других команд.
Напомним, ранее сообщалось, что в стан действующего чемпиона Англии перейдет лидер сборной Аргентины до 17 лет.
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