Манчестер Сити усилится английским талантом

"Горожане" обогнали в борьбе за Финлея Гормана трех конкурентов.

Манчестер Сити продолжает усиляться на далекую перспективу.

Как сообщает Фабрицио Романо, "горожане" подпишут 15-летнего Финлея Гормана из Лидс Юнайтед.

Коллектив Пепа Гвардиолы предложил Горману долгосрочный контракт, финансовые детали которого остаются неизвестными.

Романо отмечает, что в боротьбе за Финлея манкунианцы обогнали еще три топ-клуба АПЛ. Футболист выбрал именно Ман Сити, отклонив предложения других команд.

Напомним, ранее сообщалось, что в стан действующего чемпиона Англии перейдет лидер сборной Аргентины до 17 лет.

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