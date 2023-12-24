Манчестер Сити подпишет аргентинского вундеркинда

Манчестер Сити усилится одним из главных аргентинских талантов.

Как сообщает Фабрицио Романо, "горожане" очень близки к подписанию 17-летнего хавбека Клаудио Эчеверри. Сумма трансфера составит более 20 млн евро.

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Финансовые детали контракта полузащитника неизвестны. Вторую половину сезона Клаудио проведет в стане Ривер Плейта, которому он пока еще принадлежит.

Эчеверри был одним из главных игроков сборной Аргентины до 17 лет на чемпионате мира в данной возрастной категории в этом году, где "альбиселесте" заняли 4-ое место.

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