Манчестер Сити подпишет аргентинского вундеркинда
Клаудио Эчеверри перейдет в стан "горожан".
Манчестер Сити усилится одним из главных аргентинских талантов.
Как сообщает Фабрицио Романо, "горожане" очень близки к подписанию 17-летнего хавбека Клаудио Эчеверри. Сумма трансфера составит более 20 млн евро.
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Финансовые детали контракта полузащитника неизвестны. Вторую половину сезона Клаудио проведет в стане Ривер Плейта, которому он пока еще принадлежит.
Эчеверри был одним из главных игроков сборной Аргентины до 17 лет на чемпионате мира в данной возрастной категории в этом году, где "альбиселесте" заняли 4-ое место.
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