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Легендарный турецкий тренер трудоустроился в Саудовской Аравии

Фатих Терим официально возглавил Аль-Шабаб.
Сегодня, 18:52
Фатих Терим / Getty Images
Фатих Терим / Getty Images

Легендарный турецкий специалист Фатих Терим официально назначен на пост главного тренера Аль-Шабаба из столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда.

Во главе саудовской команды 71-летний турок сменил португальца Витора Перейру, который недавно возглавил английский Вулверхэмптон.

Как сообщает журналист Николо Скира, контракт турецкого тренера с Аль-Шабабом рассчитан до июня 2025 года с возможностью продления на 2026 год.

За свою продолжительную тренерскую карьеру Терим трижды возглавлял сборную Турции и четырежды Галатасарай. Также он работал с Анкарагюджю, Гезтепе, итальянскими Фиорентиной и Миланом, а последним местом его трудоустройства был греческий Панатинаикос, откуда он ушел в мае 2024 года.

Терим восемь раз приводил Галатасарай к чемпионству, выиграл три Кубка и пять Суперкубков Турции, а также завоевал Кубок УЕФА-2000. Сборную Турции специалист выводил в полуфинал Евро-2008.

Новый клуб Терима Аль-Шабаб на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 23 очка в 13 сыгранных матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фатих Терим

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