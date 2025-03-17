Тренера и одноклубника Бущана признали лучшими по итогам марта в саудовской лиге

Саудовская Про-лига определила лучших тренера и игрока по итогам марта.

Лучшим рулевым текущего месяца стал Фатих Терим, возглавляющий Аш-Шабаб Георгия Бущана. В марте его подопечные сыграли три матча, в двух из которых победили и еще в одном сыграли вничью.

За эти три поединка "белые львы" забили 10 мячей и пропустили лишь дважды.

Лучшим футболистом марта стал партнер Бущана по Аш-Шабабу Кристиан Гуанка. Форвард за 3 матча отметился 2-мя голами и 3-мя ассистами.

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