iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Тренера и одноклубника Бущана признали лучшими по итогам марта в саудовской лиге

Фатих Терим и Кристиан Гуанка получили награды.
Вчера, 23:01
Фатих Терим / Getty Images
Фатих Терим / Getty Images

Саудовская Про-лига определила лучших тренера и игрока по итогам марта.

Лучшим рулевым текущего месяца стал Фатих Терим, возглавляющий Аш-Шабаб Георгия Бущана. В марте его подопечные сыграли три матча, в двух из которых победили и еще в одном сыграли вничью.

За эти три поединка "белые львы" забили 10 мячей и пропустили лишь дважды.

Лучшим футболистом марта стал партнер Бущана по Аш-Шабабу Кристиан Гуанка. Форвард за 3 матча отметился 2-мя голами и 3-мя ассистами.

Напомним, ранее сообщалось, что [[link_local link_article_id="10024181"]украинский защитник получил награду в Португалии[[/link_local]].

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фатих Терим Георгий Бущан Аш-Шабаб

Статьи по теме

Бущан пропустил от Роналду, но команда украинца избежала поражения Бущан пропустил от Роналду, но команда украинца избежала поражения
Клуб Бущана не выплачивает зарплату игрокам несколько месяцев Клуб Бущана не выплачивает зарплату игрокам несколько месяцев
Аш-Шабаб Бущана проиграл новичку саудовского чемпионата, пропустив дважды в большинстве Аш-Шабаб Бущана проиграл новичку саудовского чемпионата, пропустив дважды в большинстве
Украинская гимнастка в 19 лет завершила карьеру из-за проблем со здоровьем Украинская гимнастка в 19 лет завершила карьеру из-за проблем со здоровьем

Видео

Месси и Альба помогли Интеру обыграть Атланту
Месси и Альба помогли Интеру обыграть Атланту

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Швеция победила в смешанной эстафете в Поклюке, Украина - в первой десятке
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: команда Реброва сыграет в плей-офф Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк на грани вылета из ТОП-30
просмотров
Рейтинг ATP: лучший украинец опустил в списке, много изменений в ТОП-10
просмотров

Последние новости

Олимпийские виды00:47
Украинская гимнастка в 19 лет завершила карьеру из-за проблем со здоровьем
Европа00:11
Украинец попал в символическую сборную тура европейского чемпионата
Вчера, 23:33
Европа23:33
Мбаппе рассказал о своем отношении к президенту ПСЖ
Европа23:01
Тренера и одноклубника Бущана признали лучшими по итогам марта в саудовской лиге
Европа22:32
Украинский защитник получил индивидуальную награду в Португалии
Бокс22:03
Ловчинский и Абдураимов - чемпионы Украины по боксу: все призеры первенства
Украина21:39
УХЛ: Сокол победил Кременчуг в овертайме, продлив полуфинальную серию
Бокс21:34
Тренер Паркера: Джозеф хочет боя с Усиком, люди хотят их боя
Европа20:57
Манчестер Юнайтед определился с шорт-листом целей на позицию форварда
Европа20:23
Экс-полузащитник Реала считает, что он лучше ряда легендарных игроков
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK