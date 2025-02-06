Неймар провел первый матч за Сантос после возвращения

Бразилец впервые сыграл с 2013 года.

Нападающий сборной Бразилии Неймар сыграл свой первый матч за родной Сантос после 12-летнего отсутствия.

В рамках чемпионата штата Сан-Паулу команда сыграла вничью с Ботафого Сан-Паулу (1:1).

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Неймар начал поединок с замены, а сразу после перерыва вышел на поле и получил капитанскую повязку.

На первых секундах Неймар получил неприятный удар мячом в пах, но затем продолжил игру.

За игру бразилец семь раз пробил по воротам соперника, однажды попал в створ, выполнил три удачные попытки дриблинга из семи попыток и создал два момента.

Сантос - Ботафого Сан-Паулу 1:1

Голы: Соарес, 38 (пен.) – Жезус, 67

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