Неймар провел первый матч за Сантос после возвращения
Нападающий сборной Бразилии Неймар сыграл свой первый матч за родной Сантос после 12-летнего отсутствия.
В рамках чемпионата штата Сан-Паулу команда сыграла вничью с Ботафого Сан-Паулу (1:1).
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Неймар начал поединок с замены, а сразу после перерыва вышел на поле и получил капитанскую повязку.
На первых секундах Неймар получил неприятный удар мячом в пах, но затем продолжил игру.
За игру бразилец семь раз пробил по воротам соперника, однажды попал в створ, выполнил три удачные попытки дриблинга из семи попыток и создал два момента.
Сантос - Ботафого Сан-Паулу 1:1
Голы: Соарес, 38 (пен.) – Жезус, 67
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