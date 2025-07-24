Шахтар - Бешикташ: Прогноз на матч Лиги Европы
Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в матче между донецким и стамбульским клубами.
В четверг, 24 июля, Шахтер встретится с Бешикташем в Лиге Европы.
Матч пройдет в Стамбуле на стадионе Бешикташ Парк. Старт запланирован на 21:00 по Киеву.
Isport предлагает ознакомиться с прогнозом на матч.
Коэффициент и ставки на матч Лиги Европы Бешикташ - Шахтер
Прогноз букмекеров на матч Бешикташ - Шахтер
Эксперты считают фаворитом с достаточно ощутимым преимуществом именно хозяев поля. Наименее вероятным результатом считается ничья.
- Победа Бешикташа - 2.26
- Ничья - 3.70
- Победа Шахтера - 3.05
За всю историю команды провели между собой 0 матчей на официальном уровне. В товарищеских встречах счет 2:0 в пользу Шахтера, еще один контрольный поединок команды сыграли вничью.
Отметим, что в предыдущем раунде квалификации Шахтер разгромил Ильвес, а Бешикташ стартует с этого раунда.
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