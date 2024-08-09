"Выглядели неплохо": Вернидуб высказался о поражении от Виктории

Наставник криворожского Кривбасса Юрий Вернидуб поделился мыслями о матче против Виктории Пльзень.

По словам украинского специалиста, его команда выглядела достойно, и он не может сказать, что-то плохое после этого поединка.

"Ребята, в принципе, молодцы. По игре я не могу ничего плохого сказать, потому что неплохо выглядели. Да, Виктория - это боец, который уже много лет играет в европейских кубках, а мы только впервые. Но я скажу, что по игре мы ничем не отличались от них.

Единственное - может, этот провал во второй половине, минут 15, когда пропустили этот совсем ненужный мяч. Бросали аут... На мой взгляд, там было нарушение, но рефери его не увидел. Неплохой мяч забил игрок Виктории, в девятку попал.

Потом нам не повезло, что наш центральный защитник поскользнулся, и получился второй гол. Но потом ребята взяли себя в руки, неплохо играли. Были моменты, могли также забивать. Но это футбол".

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Также Вернидуб отметил, что результат первого матча дает возможность бороться и дальше.

"Думаю, мы сегодня проиграли первый матч, но бой еще впереди. У нас есть еще вторая игра. Она будет в Пльзене, но мы это понимаем. Будем ждать эту игру. Думаю, ребята выйдут еще более заряженными, потому что 2:1 - это скользкий счет. Будем настраиваться", - сказал Вернидуб.

Напомним, ответный матч состоится через неделю, 15 августа.

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