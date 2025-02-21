Колос - Черноморец 1:2: обзор матча и результат игры 21.02.2025

Обменявшись быстрыми голами с соперником, одесситы вырвали три очка под конец встречи.

В пятницу, 21 февраля, Колос и Черноморец в Коваливке стартовым матчем 18-го тура украинской Премьер-лиги открыли вторую часть сезона национального первенства.

Команды в начале встречи обменялись голами, но в итоге победу со счетом 2:1 праздновали "моряки", забив на последних минутах поединка.

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Хозяева поля повели в противостоянии уже на второй минуте после грубой ошибки защитника одесситов Магомеда Кратова, который неудачно пытался отпасовать назад голкиперу. А организовали гол новички коваливцев Аринальдо Ррапай и Николай Ковталюк - первый перехватил мяч и отдал под удар, а второй отправил его в ворота.

Источник: ФК Колос Ковалівка

Тем не менее Черноморцу удалось сравнять счет на десятой минуте. Евгений Скиба успешно сыграл головой на добивании, после того как вратарь Иван Пахолюк парировал удар со штрафного. Перед перерывом Скиба снова первым оказался на подборе, отправив мяч в сетку, но взятие ворот отменили из-за офсайда.

Вырвал победу Черноморец на 87-й минуте усилиями Кирилла Попова, который вбежал слева в штрафную и переиграл голкипера, а посодействовал ему в этом виновник первого пропущенного мяча Кратов, выдав отличную передачу из глубины.

Черноморец, набрав 15 очков, занимает на данный момент 14-е место в турнирной таблице УПЛ. Колос с 18 баллами идет на 11-й позиции.

Статистика матча Колос - Черноморец 18-го тура чемпионата Украины

Колос - Черноморец 1:2

Голы: Ковталюк, 2 - Скиба, 10, Попов, 87

Владение мячом: 48% - 52%

Удары: 1 - 2

Удары в створ: 1 - 2

Угловые: 7 - 7

Фолы: 15 - 14

Колос: Пахолюк - Владою (Поправка, 70), Козик, Бондаренко, Цуриков - Ррапай (Ориховский, 85), Демченко, Гагнидзе - Третьяков (Алефиренко, 70), Ковталюк (Боливар, 70), Велетень (Денисенко, 85)

Черноморец: Рудько - Кысиль, Скиба, Кратов, Райан - Ермаков (Робакидзе, 71) - Мустафаев (Кайо, 89), Габелок (Хобленко, 76), Шпорн, Янаков (Попов, 71) - Безбородько (Шевцов, 89).

Предупреждения: Владою, Гагнидзе, Козик - Ермаков, Скиба.

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