Колос забил первый гол года в УПЛ - получилось достаточно быстро

Колос открыл счет голам во второй части сезона УПЛ / ФК Колос Ковалівка

В пятницу, 21 февраля, Колос домашним матчем с Черноморцем в 18-м туре украинской Премьер-лиги открыл вторую часть сезона национального первенства.

Первый гол года в УПЛ в свой актив записала коваливская команда, открыв счет в противостоянии уже на второй минуте.

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Помогла отличиться Колосу грубая ошибка одесситов в обороне. Защитник Черноморца Магомед Кратов неуверенно отпасовал назад вратарю, мяч подхватил новичок коваливцев Аринальдо Ррапай и покатил под удар другому новобранцу команды Николаю Ковталюку, который переправил его в сетку ворот.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей УПЛ сезона-2024/25.

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