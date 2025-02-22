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Кривбасс - Верес 0:3: обзор матча и результат игры 22.02.2025

Ровенцы в первом тайме обеспечили себе комфортный результат, закрепив его во втором.
Сегодня, 14:58
Верес разгромил Кривбасс / ФК Кривбасс
Верес разгромил Кривбасс / ФК Кривбасс

В субботу, 22 февраля, Кривбасс встречался с Вересом в поединке 18-го тура украинской Премьер-лиги.

Криворожский клуб принимал соперника на его поле из-за непригодности газона своего стадиона для проведения матчей и потерпел разгромное поражение со счетом 0:3.

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Вересу удалось повести в противостоянии на 27-й минуте после ошибки голкипера Владимира Маханькова. Вратарь Кривбасса не сумел зафиксировать мяч практически на линии штрафной, а Владислав Шарай "обокрал" оппонента, оказался перед пустыми воротами и покатил его в сетку. На 40-й минуте Валерий Кучеров в пределах штрафной отдал пяткой под удар Николаю Гайдучику, который во второй огорчил криворожцев.

Закрепил победный для Вереса результат во второй половине встречи Игорь Харатин. После подачи со штрафного и суеты во вратарской новичок ровенцев протолкнул мяч в ворота.

Верес, набрав 22 очка, занимает на данный момент восьмое место в турнирной таблице УПЛ. Кривбасс с 31 баллом расположился на четвертой позиции.

Статистика матча Кривбасс - Верес 18-го тура чемпионата Украины

Кривбасс - Верес 0:3

Голы: Шарай, 27, Гайдучик, 40, Харатин, 72

Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 1 - 7
Удары в створ: 0 - 3
Угловые: 9 - 3
Фолы: 10 - 8

Кривбасс: Маханьков - Бандейра (Задерака, 56), Понедельник, Романчук, Дибанго - Илич, Шевченко (Лунев, 46), Аморозо (Мендоса, 46) - Кузык, Соса (Каменский, 83), Микитишин (Кожушко, 73).

Верес: Кожухар - Шевченко, Гончаренко, Вовченко, Куция - Дахновский (Смиян, 88), Харатин, Кучеров (Баран, 88), Шарай (Клец, 80) - Годя (Луан, 62), Гайдучик.

Предупреждения: Илич, Бандейра, Кузык - Кучеров, Куция.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ кривбасс верес чемпионат Украины Украинская Премьер-лига

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