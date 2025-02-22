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Ингулец - Полесье: обзор матча и результат поединка 22.02.2025

Подопечные Имада Ашура одержали непростую победу над аутсайдером первенства.
Сегодня, 17:28
Ингулец – Полесье / ФК Полесье
Ингулец – Полесье / ФК Полесье

"Полесские волки" сделали ставку на быстрый мяч. В дебюте встречи житомиряне упустили две возможности забить. Сначала Батиста с острого угла не переиграл Паламарчука, а затем Йосефи отправил мяч мимо девятки.

Под конец первой половины Гуцуляк пробил рядом со штангой ворот Ингульца с угла штрафной. На старте же второй 45-минутки Майсурадзе с лета отправил мяч выше ворот петровцев. Наконец на 63-й минуте зимний новичок Полесья Батиста на дальней штанге замкнул прострел Крушинского.

Уругвайский нападающий мог оформить дубль в следующей атаке. Однако Паламарчук не дал перебросить мяч через себя. Ингулец имел один момент забить – на 81-й минуте Гаджук из пределов штрафной встряхнул перекладину после передачи Малыша.

Победа позволила житомирянам сократить отставание от топ-4. Полесье набрало 30 очков, а Кривбасс остался с 31-м пунктом. Ингулец же идет безнадежным аутсайдером (9 очков).

Статистика матча Ингулец – Полесье 18-го тура чемпионата Украины

Ингулец – Полесье – 0:1

Гол: Батиста, 63

Удары: 7 - 13
Удары в створ: 0 - 4
Угловые: 1 - 4
Фолы: 19 - 12

Ингулец: Паламарчук – Бенедюк (Сидоренко, 83), Жовтенко, Малыш, Катрич – Лосенко (Кисленко, 75) – Пушкарев, Сад (Гаджук, 75), Пятов (Скороход, 83), Могильный (Фарасеенко, 75) – Волохатый

Полесье: Волынец – Майсурадзе, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Йосефи (Назаренко, 62), Таллес (Гонсалвеш, 84), Андриевский (Мельниченко, 74) – Гуцуляк (Пайшао, 83), Батиста (Леднев, 73)

Предупреждения: Бенедюк – Майсурадзе, Сарапий

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