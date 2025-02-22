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Рух - ЛНЗ: обзор матча и результат поединка 22.02.2025

Именитый специалист вернулся в чемпионат Украины на мажорной ноте.
Сегодня, 19:59
Вячеслав Танковский / ФК ЛНЗ
Вячеслав Танковский / ФК ЛНЗ

Черкащане активнее начали матч и уже на 2-й минуте создали момент. Это Яшари диагональным ударом с дистанции заставил поработать Ледвия. А минуту спустя косовар в контратаке ЛНЗ классно вырезал на Танковского, который в касание переиграл голкипера львовян.

В дальнейшем подопечные Романа Григорчука продолжили контролировать ход событий. Удвоить преимущество гостей могли Момо и Эйнел. С ударом первого справился Ледвий, а второй после перерыва попал в перекладину из центра штрафной.

Рух угрожал воротам Кучеренко нечасто. К примеру, на 73-й минуте вратарь оказался на высоте после техничного выстрела Погорелого издалека. В конце концов, "семенники" удержали победный счет.

ЛНЗ набрал 22 очка и поднялся на 9-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Тем временем Рух остался на 7-й строчке (23 пункта).

Статистика матча Рух – ЛНЗ 18-го тура чемпионата Украины

Рух – ЛНЗ – 0:1
Гол: Танковский, 3

Удары: 6 - 6
Удары в створ: 3 - 3
Угловые: 4 - 7
Фолы: 12 - 9

Рух: Ледвий – Роман, Слюсар (Притула, 76), Холод, Лях – Пидгурский (Рябов, 46), Дидык, Эдсон (Пастух, 46) – Тлумак (Слюбик, 46), Климчук (Погорелый, 69), Карабин

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Дайко, Муравский, Драмбаев – Кушниренко, Яшари, Танковский – Молло (Топалов, 83), Момо, Ейнел (Г. Пасич, 76)

Предупреждения: Притула – Яшари, Молло, Драмбаев

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