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Динамо - Карпаты: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 23.02.2025

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 13:50
Динамо - Карпаты: онлайн-трансляция матча / ФК Динамо Киев
Динамо - Карпаты: онлайн-трансляция матча / ФК Динамо Киев

В воскресенье, 23 февраля, Динамо домашним матчем с Карпатами в рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги откроет вторую часть национального первенства.

Киевская команда ушла на зимний перерыв лидером чемпионата, имея в своем активе 43 набранных очка и опережая ближайшего преследователя в лице Александрии на пять баллов. Львовский клуб с 24 пунктами на данный момент расположился на шестой позиции в турнирной таблице УПЛ.

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Матч Динамо - Карпаты состоится в Киеве на стадионе Динамо им. В. Лобановского. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо - Карпаты

Трансляция поединка чемпионата Украины между Динамо и Карпатами будет доступна в этой новости 23 февраля и начать смотреть ее онлайн можно с 18:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на UPL TV, теперь доступном на MEGOGO, и телеканале 2+2, а также YouTube-каналах FootballHub и Динамо Киев

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2024/25.

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