Александрия с дублем Филиппова оформила волевую победу над Зарей

"Желто-черные" в середине первого тайма обменялись упущенными моментами с луганчанами. Сначала Мишнев с рикошетом отправил мяч мимо ворот. В ответ хавбек Зари Мичин дальним ударом проверил бдительность Ермакова.

Голов болельщики дождались под занавес стартовой половины. Гости забили после фланговой атаки Тронтеля и Попары с точным ударом Вантуха с нескольких метров. А на последней минуте Филиппов подставил ногу под диагональный удар Безерры – 1:1.

В начале же второй 45-минутки Александрия вышла вперед. Это тот же Филиппов завершил атаку после перехвата Мишнева. Команда Младена Бартуловича, невзирая на большое желание, отыграться до конца поединка так и не сумела.

Александрия одержала победу после трех потерь очков подряд и закрепилась на второй позиции (41 очко). Тем временем Заря осталась на 10-м месте (22 пункта).

Статистика матча Александрия – Заря 18-го тура чемпионата Украины

Александрия – Заря – 2:1

Голы: Филиппов, 45, 47 – Вантух, 43

Удары: 4 - 4

Удары в створ: 2 - 4

Угловые: 6 - 2

Фолы: 7 - 7

Александрия: Ермаков – Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартынюк (Смирный, 79) – Мишнев (Ковалец, 72), Калюжный, Шепелев (Копина, 83) – Безерра, Филиппов (Кулаков, 83), Цара (Беляев, 71).

Заря: Сапутин – Тронтель, Джордан, Башич, Вантух – Попара, Белоцерковец, Мичин, Василец (Яцик, 61) – Горбач (Вакула, 62), Будковский (Супряга, 77).

Предупреждения: Мичин, Вакула

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