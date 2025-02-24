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Футбол

Два тренера впереди: Ярмоленко поднялся в топ-3 гвардейцев Динамо в УПЛ

Ветеран столичного гранда покорил очередное клубное достижение.
Сегодня, 12:59
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо Киев
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо Киев

35-летний Андрей Ярмоленко поднялся в тройку футболистов с самым большим количеством матчей за киевское Динамо в Премьер-лиге. Поединок против львовских Карпат стал для него 255-м в бело-синей футболке в элите.

Вингер обошел легендарного защитника киевлян 90-х Владислава Ващука. Впереди Ярмоленко – только главный тренер и ассистент наставника Динамо. Александр Шовковский сыграл 426 матчей в Высшей лиге/УПЛ, а Олег Гусев провел 296 поединков.

Ярмоленко дебютировал на элитном уровне в сезоне 2007/08. Он выступал за "бело-синих" до 2018 года, а в 2023-м вернулся в Киев. Ветеран продолжает претендовать на статус лучшего бомбардира УПЛ всех времен (110 мячей), уступая только Максиму Шацких (124), Сергею Реброву (123) и Евгению Селезневу (117).

К слову, накануне Динамо дома обыграло Карпаты с голами Михайленко и Ваната.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Динамо Киев Андрей Ярмоленко

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