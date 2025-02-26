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Футбол

Ворскла примет Динамо в Киеве на стадионе "бело-синих"

Матч УПЛ перенесли в столицу из-за опасений по поводу состояния поля в Полтаве.
Сегодня, 18:35
Ворскла и Динамо сыграют в Киеве / ФК Динамо Киев
Ворскла и Динамо сыграют в Киеве / ФК Динамо Киев

Ближайший домашний матч Ворсклы, в котором полтавская команда примет Динамо в рамках 19-го тура украинской Премьер-лиги, был перенесен в Киев.

Поединок состоится в пятницу, 28 февраля, на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского и начнется в 15:30.

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"Как проинформировали в полтавском клубе, газон стадиона Ворскла имени Алексея Бутовского готов к проведению матча, но в связи с нестабильностью электроснабжения и низкой температурой ночью в течение недели, состояние газона на момент начала поединка может не соответствовать Регламенту инфраструктуры стадионов и мер безопасности проведения соревнований по футболу.

Исходя из этого, руководство Ворсклы обратилось к своим коллегам из Александрии, чтобы провести игру на КСК Ника, заявленному полтавчанами как резервный стадион, но получило отказ. В итоге полтавский клуб обратился в Динамо с просьбой провести игру на стадионе имени Валерия Лобановского и наш клуб пошел навстречу своему будущему сопернику. При этом меры по организации и безопасности, по предварительной договоренности, берет на себя Динамо", - говорится в сообщении на официальном сайте Динамо.

Источник: УПЛ

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2024/25.

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