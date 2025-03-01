Черноморец - Левый Берег 0:1: обзор матча и результат игры 01.03.2025
В субботу, 1 марта, Черноморец принимал на своем поле Левый Берег в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.
Противостояние аутсайдеров национального первенства завершилось минимальной победой гостей.
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Решающим в поединке стал результативный удар Дмитрия Шастала, который принес Левому Берегу три очка. На 21-й минуте после прострела от лицевой в центр штрафной зимний новичок команды слета из-под защитника по красивой траектории переправил мяч в дальний угол.
Левый Берег, набрав 19 пунктов, поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы УПЛ. Черноморец с 15 баллами занимает 15-е место.
Статистика матча Черноморец - Левый Берег 19-го тура чемпионата Украины
Черноморец - Левый Берег 0:1
Гол: Шастал, 21
Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 6 - 7
Удары в створ: 3 - 3
Угловые: 0 - 5
Фолы: 11 - 8
Черноморец: Рудько - Кайо, Кратов, Скиба, Райан - Шпорн - Мустафаев (Попов, 73), Габелок (Билошевский, 83), И. Когут (Шевцов, 67), Янаков (Тоиров, 83) - Хобленко.
Левый Берег: Механив - Соколов, Семенов, Шаповал, Сидней - Косовский, Банада, Дедух - Шастал (М. Когут, 73), Сухоручко, Синица (Галас, 83).
Предупреждения: Мустафаев, И. Когут, Янаков - Сидней.
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