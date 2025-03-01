iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Черноморец - Левый Берег 0:1: обзор матча и результат игры 01.03.2025

В противостоянии аутсайдеров УПЛ соперники ограничились одним забитым мячом.
Сегодня, 17:40
Левый Берег обыграл Черноморец / ФК Левый Берег
Левый Берег обыграл Черноморец / ФК Левый Берег

В субботу, 1 марта, Черноморец принимал на своем поле Левый Берег в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

Противостояние аутсайдеров национального первенства завершилось минимальной победой гостей.

Читай также: Матч Ингулец - Кривбасс перенесен из-за воздушной тревоги

Решающим в поединке стал результативный удар Дмитрия Шастала, который принес Левому Берегу три очка. На 21-й минуте после прострела от лицевой в центр штрафной зимний новичок команды слета из-под защитника по красивой траектории переправил мяч в дальний угол.

ФК Левый Берег
ФК Левый Берег

Левый Берег, набрав 19 пунктов, поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы УПЛ. Черноморец с 15 баллами занимает 15-е место.

Статистика матча Черноморец - Левый Берег 19-го тура чемпионата Украины

Черноморец - Левый Берег 0:1

Гол: Шастал, 21

Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 6 - 7
Удары в створ: 3 - 3
Угловые: 0 - 5
Фолы: 11 - 8

Черноморец: Рудько - Кайо, Кратов, Скиба, Райан - Шпорн - Мустафаев (Попов, 73), Габелок (Билошевский, 83), И. Когут (Шевцов, 67), Янаков (Тоиров, 83) - Хобленко.

Левый Берег: Механив - Соколов, Семенов, Шаповал, Сидней - Косовский, Банада, Дедух - Шастал (М. Когут, 73), Сухоручко, Синица (Галас, 83).

Предупреждения: Мустафаев, И. Когут, Янаков - Сидней.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ черноморец чемпионат Украины Украинская Премьер-лига Левый Берег

Статьи по теме

УПЛ: Шахтер встретится с Александрией, Левый Берег обыграл Черноморец, Ингулец - Кривбасс перенесен на завтра УПЛ: Шахтер встретится с Александрией, Левый Берег обыграл Черноморец, Ингулец - Кривбасс перенесен на завтра
Экс-игрок Динамо защитил Трампа в перепалке с Зеленским Экс-игрок Динамо защитил Трампа в перепалке с Зеленским
Экс-форвард Динамо пожелал Трампу импичмента Экс-форвард Динамо пожелал Трампу импичмента
Инфантино прокомментировал переговоры об окончании войны в Украине Инфантино прокомментировал переговоры об окончании войны в Украине

Видео

Цыганков добавил к голу результативную передачу в матче Ла Лиги с Сельтой
Цыганков добавил к голу результативную передачу в матче Ла Лиги с Сельтой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: во Швейцарии начнется седьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, Калинина и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ATP: лидеры из Украины потеряли позиции, Синнер первая ракетка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция масс-стартов на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Европа18:42
Экс-игрок Динамо защитил Трампа в перепалке с Зеленским
Европа18:05
Экс-форвард Динамо пожелал Трампу импичмента
Украина17:55
УПЛ: Шахтер встретится с Александрией, Левый Берег обыграл Черноморец, Ингулец - Кривбасс перенесен на завтра
Украина17:40
Левый Берег одержал минимальную победу над Черноморцем
Европа17:36
Инфантино прокомментировал переговоры об окончании войны в Украине
Европа17:05
Гол и ассист Цыганкова принесли Жироне ничью с Сельтой
Украина16:55
Матч Ингулец - Кривбасс перенесен из-за воздушной тревоги
Европа16:48
Цыганков добавил к голу результативную передачу в матче Ла Лиги с Сельтой
Европа16:33
Довбик попал в заявку Ромы на ближайший матч Серии А
Европа16:25
Захисник Барселони вилетів через ту саму травму, через яку пропустив увесь сезон
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK