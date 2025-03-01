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Футбол

Матч Ингулец - Кривбасс перенесен из-за воздушной тревоги

Поединок должен состояться в воскресенье, 2 марта.
Сегодня, 16:55
/ fckryvbas.com
/ fckryvbas.com

Матч 19-го тура УПЛ между Ингульцом и Кривбассом будет сыгран 2 марта в 13:00.

Об этом сообщила пресс-служба криворожского клуба.

Игра должна была состояться в субботу, 1 марта, однако из-за длительной воздушной тревоги поединок так и не начался. Было решено перенести его на воскресенье.

Перенос матч был согласован с УАФ и УПЛ, а потому все билеты останутся действительны.

Ранее также футболисты Черноморца помогли ликвидировать последствия атаки на базу клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасс Ингулец

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