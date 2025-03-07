Колос - Александрия 0:1: обзор матча и результат игры 07.03.2025

В пятницу, 7 марта, Колос принимал на своем поле Александрию в рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги.

Подопечные Руслана Ротаня сумели взять три очка в противостоянии, одержав минимальную победу со счетом 1:0.

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Единственный гол во встрече себе в актив записал зимний новобранец Александрии Владимир Шепелев, впервые отличившись за свою новую команду. На 42-й минуте матча после прострела с левого фланга полузащитник из района одиннадцатиметровой отметки точно пробил в правый нижний угол.

Источник: ФК Александрия

Александрия, набрав 44 балла, занимает на данный момент вторую строчку в турнирной таблице УПЛ и отстает от лидирующего Динамо на шесть очков. Колос с 18 пунктами идет на 12-м месте.

Статистика матча Колос - Александрия 20-го тура чемпионата Украины

Колос - Александрия 0:1

Гол: Шепелев, 42

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 2 - 13

Удары в створ: 1 - 9

Угловые: 1 - 2

Фолы: 12 - 7

Колос: Пахолюк - Козик (Поправка, 86), Красничи, Бондаренко, Цуриков - Демченко, Гагнидзе - Третьяков (Кузик, 77), Ррапай (Ковталюк, 66), Алефиренко - Боливар.

Александрия: Ермаков - Скорко (Копина, 79), Кампуш, Шабанов, Мартынюк - Мышнев (Козак, 74), Калюжный, Шепелев (Ващенко, 89) - Безерра, Филиппов (Кулаков, 79), Цара (Матеус, 79).

Предупреждение: Цуриков.

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