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Футбол

Шахтер - Кривбасс 1:1: обзор матча и результат игры 06.03.2025

Соперники разошлись миром, обменявшись голами во втором тайме.
Сегодня, 20:18
Шахтер и Кривбасс сыграли вничью / ФК Шахтер Донецк
Шахтер и Кривбасс сыграли вничью / ФК Шахтер Донецк

В четверг, 6 марта, Шахтер принимал во Львове Кривбасс в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

Соперники завершили противостояние ничьей 1:1, сумев по разу поразить ворота друг друга во втором тайме.

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Первая половина встречи прошла при ощутимом преимуществе Шахтера, однако воплотить его в результат "горнякам" так и не удалось.

Источник: ФК Шахтер Донецк

А во втором тайме своей возможностью воспользовался Кривбасс. На 57-й минуте Мендоза обыгрался с Даниэлем Сосой, выбежал на голкипера и успешно переиграл Дмитрия Ризныка.

Тем не менее хозяевам поля удалось исправить ситуацию уже через девять минут, когда Эгиналду отдал на Артема Бондаренко справа в штрафной, а тот перебросил вратаря.

До конца поединка Шахтер безуспешно пытался вырвать победу. Впрочем, и Кривбасс отвечал своими острыми моментами, но результат так и остался неизменным.

Источник: ФК Шахтер Донецк

Шахтер, имея в своем активе 40 очков, занимает на данный момент третье место в турнирной таблице УПЛ. Кривбасс с 32 баллами идет на пятой позиции.

Статистика матча Шахтер - Кривбасс 20-го тура чемпионата Украины

Шахтер - Кривбасс 1:1

Голы: Бондаренко, 66 - Мендоза, 57

Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 17 - 6
Удары в створ: 8 - 4
Угловые: 8 - 1
Фолы: 7 - 11

Шахтер: Ризнык - Винисиус (Траоре, 84), Бондар (Марлон. 65), Матвиенко, Педриньо Азеведо - Крыськив (Бондаренко, 65), Назарина, Судаков - Швед (Элиас, 65), Эгиналду, Кевин (Невертон. 84).

Кривбасс: Клищук - Понедельник, Конате, Романчук, Дибанго - Илич (Твердохлиб, 74), Хомченовский - Кузык (Кожушко, 89), Микитишин (Лунев, 63), Мендоза (Задерака, 74) - Соса.

Предупреждения: Микитишин, Азеведо, Лунев, Марлон, Кузык.

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