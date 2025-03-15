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Футбол

Рух - Ворскла 0:1: обзор матча и результат игры 15.03.2025

Победу для полтавской команды под конец матча вырвал зимний новичок.
15 марта, 19:59
Ворскла обыграла Рух / ФК Рух
Ворскла обыграла Рух / ФК Рух

В субботу, 15 марта, Рух принимал Ворсклу в рамках 21-го тура украинской Премьер-лиги.

Подопечные Юрия Максимова сумели прервать свою шестиматчевую безвыигрышную серию, одержав в гостях минимальную победу со счетом 1:0.

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Решающий гол в противостоянии, принесший Ворскле три очка, себе в актив записал зимний новичок команды Навин Малыш, арендованный у Динамо.

На 82-й минуте после прострела с левого фланга Денис Ндукве получил мяч в центре штрафной и сбросил под удар новобранцу полтавчан, который с удобной позиции мощно пробил под правую стойку. Для 21-летнего футболиста этот гол стал дебютным на уровне Премьер-лиги.

Рух с 26 очками занимает на данный момент девятое место в турнирной таблице УПЛ. Ворскла расположилась на 12-й позиции, имея в своем активе 21 балл.

Статистика матча Рух - Ворскла 21-го тура чемпионата Украины

Рух - Ворскла 0:1

Гол: Малыш, 82

Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 0 - 1
Удары в створ: 0 - 1
Угловые: 2 - 2
Фолы: 27 - 4

Рух: Ледвий - Слюбик, Дидык, Холод - Ременяк, Горин (Притула, 57), Рябов, Роман - Карабин (Алмазбеков, 75), Фаал (Пидгурский, 57), Пастух (Погорилый, 84).

Ворскла: Исенко - Крупский, Хрипчук, Бацула, Пердута - Скляр, Малыш, Челядин (Мякушко, 71) - Авдили (Ндукве, 57), Кулач (Кане, 71), Салабай.

Предупреждения: Карабин, Горин - Кулач.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ ворскла чемпионат Украины Рух Украинская Премьер-лига

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