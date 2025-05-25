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Футбол

Карпаты проиграли Заре и пролетели мимо еврокубков

Подопечные Владислава Лупашко не удержали победный счет.
Вчера, 19:58       Автор: Антон Федорцив
Карпаты – Заря / УПЛ
Карпаты – Заря / УПЛ

"Львы" захватили инициативу в дебюте. Кипер луганчан Сапутин вынужден был поработать после дальнего удара Альвареса и выстрела Костенко с лета. Но на 17-й минуте не спас и он – Бабогло в затяжной атаке Карпат все же протолкнул мяч за линию.

Хозяева могли развивать успех. Впрочем, Костенко и Чачуа промахнулись с выгодных позиций. Зато Заря отыгралась на 25-й – Джордан головой замкнул навес Вантуха с углового. Перед перерывом Краснопир не переиграл Сапутина в ближнем бою.

Со стартом второй половины подопечные Младена Бартуловича заиграли активнее. Вот Слесарь с двух попыток не смог отправить мяч в ворота. Но вскоре реабилитировался удачным прострелом в штрафную, где Будкивский сбросил под удар Мичину – 1:2.

Карпаты пошли вперед большими силами, но получили третий гол в свои ворота. Это Будкивский перехватил мяч в центре поля и вывел Слесаря ​​на свидание с Кемкиным. Нападающий перебросил мяч над вратарем и лишил "львов" еврокубков.

Заря благодаря победе поднялась на 7-е место в турнирной таблице УПЛ. Луганчане набрали 40 очков. Карпаты же финишировали на 6-й строчке, имея в активе 46 пунктов.

Статистика матча Карпаты – Заря 30-го тура чемпионата Украины

Карпаты – Заря – 1:3
Голы: Бабогло, 17 – Джордан, 25, Мичин, 57, Слесарь, 73

Удары: 23 - 12
Удары в створ: 7 - 4
Угловые: 10 - 5
Фолы: 6 - 7

Карпаты: Кемкин – Полегенько, Бабогло, Адамюк (Педрозу, 75), Мирошниченко – Чачуа, Альварес (Танда, 75), Бруниньо (Игор, 62) – Очеретько (Федор, 68), Краснопир, Костенко (Квасница, 62)

Заря: Сапутин – Жуниньо, Башич, Джордан, Вантух – Дришлюк, Попара, Мичин (Кораблин, 88) – Белоцерковец (Кирюханцев, 81), Будкивский, Слесарь (Тронтель, 79)

Предупреждения: Дришлюк, Будкивский

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ заря карпаты

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