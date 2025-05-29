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Футбол

Кудривка - Ворскла 1:2: обзор матча и результат игры 29.05.2025

Полтавская команда одержала гостевую победу над представителем Первой лиги.
29 мая, 17:30       Автор: Игорь Мищук
Ворскла обыграла Кудривку / ФК Кудривка
Ворскла обыграла Кудривку / ФК Кудривка

В четверг, 29 мая, в Киеве на Оболонь Арене Кудривка принимала Ворсклу в первом матче плей-офф за место в украинской Премьер-лиге на следующий сезон.

Представитель высшего дивизиона вышел победителем из первой части противостояния, одолев своего перволигового соперника со счетом 2:1.

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В первом тайме Ворскла обеспечила себе преимущество в два мяча. Сначала на 23-й минуте Денис Ндукве вывел Ворсклу вперед, замкнув головой подачу с углового, а после Евгений Павлюк отличился после розыгрыша штрафного.

Тем не менее ближе к концу встречи Кудривка сумела отквитать один гол - Денис Свитюха с правого фланга подал в штрафную, а Александр Козак головой переправил мяч в ворота.

Ответный матч состоится в Полтаве в воскресенье, 1 июня, и начнется в 13:00.

Статистика матча Кудривка - Ворскла плей-офф УПЛ

Кудривка - Ворскла 1:2

Голы: Козак, 83 - Ндукве, 23, Павлюк, 39

Владение мячом: 46% - 54%
Удары: 10 - 12
Удары в створ: 5 - 9
Угловые: 5 - 7
Фолы: 23 - 12

Кудривка: Яшков - Гагун, Потимков, Шершень (Сердюк, 46), Мельничук - Матвеев (Вечурко, 61), Думанюк - Козак, Сторчоус (Литовченко, 46), Рогозинский (Свитюха, 68) - Легостаев (Андрущенко, 80).

Ворскла: Исенко - Пердута, Хрипчук, Павлюк, Бацула - Скляр, Челядин (Нестеренко, 67) - Кане, Кулач (Малыш, 60), Салабай - Ндукве (Пасич, 85).

Предупреждения: Шершень, Потимков, Думанюк.

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