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Левый Берег - Металлист 1925 0:1: обзор матча и результат игры 29.05.2025

Харьковская команда одержала минимальную победу в первом переходном матче.
29 мая, 20:05       Автор: Игорь Мищук
Металлист 1925 обыграл Левый Берег / ФК Левый Берег
Металлист 1925 обыграл Левый Берег / ФК Левый Берег

В четверг, 29 мая, Левый Берег встречался на своем поле с Металлистом 1925 в первом матче плей-офф за место в украинской Премьер-лиге на следующий сезон.

Третья команда Первой лиги взяла верх над 14-м представителем высшего дивизиона, одержав минимальную гостевую победу со счетом 1:0.

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Решающим в противостоянии стал гол Ари Моуры, которым он отличился ближе к концу первого тайма. На 38-й минуте бразилец подобрал отскок перед штрафной и отличным ударом отправил мяч в левый верхний угол ворот.

Участника УПЛ соперники определят в ответном матче, который состоится в воскресенье, 1 июня, и начнется в 15:30.

Статистика матча Левый Берег - Металлист 1925 плей-офф УПЛ

Левый Берег - Металлист 1925 0:1

Гол: Моура, 38

Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 7 - 6
Удары в створ: 4 - 3
Угловые: 8 - 3
Фолы: 3 - 6

Левый Берег: Механив - Соколов, Банада, Семенов, Сидней - Дедух, Косовский (Приходько, 79) - Шастал (Галас, 70), Диего (Синица, 46), Н. Когут (Войцеховский, 64) - Ризнык (Сухоручко, 46).

Металлист 1925: Варакута - Капинус, Салюк, Снурницын, Кравец (Чорноморец, 57) - Юрченко (Литвиненко, 74), Мафвента, Калитвинцев (Чурко, 64) - Ари, Мба (Бугай, 74), Рашица (Гаджиев, 74).

Предупреждения: Сидней, Галас, Банада - Ари, Варакута.

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