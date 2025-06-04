"Новый шанс доказать": Яремчук оценил вызов в сборную Украины

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился эмоциями от начала тренировочного сбора национальной команды в Канаде.

Украинец сделал пост на своей странице в Instagram.

Здесь всегда особая атмосфера: встреча с ребятами, тренировки, разговоры, шутки, но в то же время – максимальная концентрация. Мы представляем всю страну. И хотя это звучит банально – это действительно большая честь и ответственность.

Каждый из нас отдает себя полностью. Потому что за спиной миллионы, ожидающие результата. Работаем дальше. Для себя, для команды, для Украины".