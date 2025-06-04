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Футбол

"Новый шанс доказать": Яремчук оценил вызов в сборную Украины

Роман назвал свою мотивацию в национальной команде.
Сегодня, 09:10       Автор: Митя Шитко
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился эмоциями от начала тренировочного сбора национальной команды в Канаде.

Украинец сделал пост на своей странице в Instagram.

"Очень рад снова быть в сборной. Каждый вызов – это возможность, это новый шанс доказать, что ты достоин этой футболки.

Здесь всегда особая атмосфера: встреча с ребятами, тренировки, разговоры, шутки, но в то же время – максимальная концентрация. Мы представляем всю страну. И хотя это звучит банально – это действительно большая честь и ответственность.

Каждый из нас отдает себя полностью. Потому что за спиной миллионы, ожидающие результата. Работаем дальше. Для себя, для команды, для Украины".

 

Напомним, что Украина в рамках товарищеского турнира сыграет с Канадой (7 июня) и против Новой Зеландии (10 июня).

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