Судаков объяснил, почему хочет покинуть Шахтер

Футболист Шахтера Георгий Судаков высказался о своем будущем в команде.

По словам полузащитника, он хочет получить новый вызов в карьере.

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“Могу сказать одно: насколько сильно я хочу перейти в другую команду, настолько же сильно я не хочу переходить. Потому что это моя вторая семья, команда, атмосфера, которая там есть, и просто даже уровень менеджмента в клубе. Думаю, это даже на более высоком уровне, чем в Европе.

Я просто хочу развиваться, хочу попробовать свои силы в Европе. Тем более, когда есть предложение. Шахтер – золотая клетка? Сейчас – нет. Клуб готов реально продавать и готов общаться", – сказал Судаков в интервью YouTube-каналу Ready to Fight.

В сезоне-2024/25 Судаков провел за Шахтер 37 матчей, забил 15 голов и сделал шесть голевых передач. Контракт с клубом рассчитан до 2028 года.

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