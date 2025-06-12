iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Судаков объяснил, почему хочет покинуть Шахтер

Полузащитник ответил на вопрос про золотую клетку.
Сегодня, 20:10       Автор: Митя Шитко
Георгий Судаков / ФК Шахтер Донецк
Георгий Судаков / ФК Шахтер Донецк

Футболист Шахтера Георгий Судаков высказался о своем будущем в команде.

По словам полузащитника, он хочет получить новый вызов в карьере.

Читай также: Защитник молодежной сборной Украины попал в сферу интересов клубов АПЛ

“Могу сказать одно: насколько сильно я хочу перейти в другую команду, настолько же сильно я не хочу переходить. Потому что это моя вторая семья, команда, атмосфера, которая там есть, и просто даже уровень менеджмента в клубе. Думаю, это даже на более высоком уровне, чем в Европе.

Я просто хочу развиваться, хочу попробовать свои силы в Европе. Тем более, когда есть предложение. Шахтер – золотая клетка? Сейчас – нет. Клуб готов реально продавать и готов общаться", – сказал Судаков в интервью YouTube-каналу Ready to Fight.

В сезоне-2024/25 Судаков провел за Шахтер 37 матчей, забил 15 голов и сделал шесть голевых передач. Контракт с клубом рассчитан до 2028 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

NaVi - Nemiga: онлайн-трансляция BLAST.tv Austin Major 2025 NaVi - Nemiga: онлайн-трансляция BLAST.tv Austin Major 2025
BLAST.tv Austin Major 2025: Legacy сенсационно обыграли Vitality, поражение S1mple с FaZe BLAST.tv Austin Major 2025: Legacy сенсационно обыграли Vitality, поражение S1mple с FaZe
Галатасарай объявил о подписании игрока сборной Германии Галатасарай объявил о подписании игрока сборной Германии
Арсенал подал официальное предложение по Дьекерешу Арсенал подал официальное предложение по Дьекерешу

Видео

Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США
Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" справились с Новой Зеландией на товарищеском турнире
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к первой десятке, Швентек снова потеряла позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, Алькарас остался вторым, а Сачко приблизился ко второй сотне
просмотров
Футбол сегодня: поединок Украины, Нидерланды сыграют с Мальтой и другие матчи отбора к ЧМ-2026
просмотров

Последние новости

Киберспорт20:49
NaVi - Nemiga: онлайн-трансляция BLAST.tv Austin Major 2025
Киберспорт20:40
BLAST.tv Austin Major 2025: Legacy сенсационно обыграли Vitality, поражение S1mple с FaZe
Европа20:30
Галатасарай объявил о подписании игрока сборной Германии
Европа20:27
Арсенал подал официальное предложение по Дьекерешу
Украина20:10
Судаков объяснил, почему хочет покинуть Шахтер
Европа19:50
Нападающий Ливерпуля хочет покинуть команду
Европа19:46
Защитник молодежной сборной Украины попал в сферу интересов клубов АПЛ
НБА19:23
Плей-офф НБА: Индиана вышла вперед в финальной серии против Оклахомы
Европа19:15
В Манчестер Юнайтед все еще не знают, что делать со своим форвардом
Бокс19:04
Чешского боксера приговорили к трем годам заключения
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK