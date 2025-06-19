Ротань подтвердил, что лидер Полесья боится ехать в Украину
Главный тренер Полесья Руслан Ротань рассказал, что Факундо Батиста не спешит возвращаться в клуб.
По словам специалиста, уругвайский футболист боится ехать в Украину.
"По израильтянам вы знаете ситуацию – там воздушное пространство закрыто, и они не могут добраться сегодня к нам.
По Батисте есть определенные проблемы. Он, я так понял, боится к нам ехать из-за я не знаю чего. На сбор в Австрии он должен приехать", - приводит слова тренера пресс-служба клуба.
Ранее зарубежные СМИ сообщали, что Батиста испуган рисками войны в Украине после того, как в его доме якобы выбило окна в результате взрыва дрона.
За вторую половину сезона футболист провел 15 игр за Полесье, в которых забил семь голов и сделал одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что Полесье совершило первый трансфер при Ротане.
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