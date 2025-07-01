Динамо стартует в Ровном, Шахтер - против новичка: УПЛ представила календарь нового сезона
Базовой датой начала чемпионата Украины является 2 августа.
Во вторник, 1 июля, украинская Премьер-лига сформировала календарь матчей на сезон-2025/26 с помощью электронной Системы УПЛ.
Базовая дата 1-го тура - 2 августа. В 2025 году запланировано 16 туров (базовая дата 16-го - 13 декабря).
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Календарная часть 2026 года начнется 17-м туром (базовая дата - 21 февраля). Заключительный 30-й тур должен пройти 29 мая 2026 года.
Календарь УПЛ сезона-2025/26
1-й тур. 02.08.2025
- Рух - Полтава
- Карпаты - Полесье
- Металлист 1925 - Оболонь
- Верес - Динамо
- Заря - ЛНЗ
- Кудривка - Александрия
- Колос - Кривбасс
- Эпицентр - Шахтер
С полным календарем чемпионата Украины сезона-2025/26 можно ознакомиться на официальном сайте УПЛ.
Напомним, на ISPORT доступны результаты матчей УПЛ прошлого сезона.
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