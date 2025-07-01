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Динамо стартует в Ровном, Шахтер - против новичка: УПЛ представила календарь нового сезона

Базовой датой начала чемпионата Украины является 2 августа.
Сегодня, 15:15
УПЛ опубликовала календарь матчей / УПЛ
УПЛ опубликовала календарь матчей / УПЛ

Во вторник, 1 июля, украинская Премьер-лига сформировала календарь матчей на сезон-2025/26 с помощью электронной Системы УПЛ.

Базовая дата 1-го тура - ​​2 августа. В 2025 году запланировано 16 туров (базовая дата 16-го - 13 декабря).

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Календарная часть 2026 года начнется 17-м туром (базовая дата - 21 февраля). Заключительный 30-й тур должен пройти 29 мая 2026 года.

Календарь УПЛ сезона-2025/26

1-й тур. 02.08.2025

  • Рух - Полтава
  • Карпаты - Полесье
  • Металлист 1925 - Оболонь
  • Верес - Динамо
  • Заря - ЛНЗ
  • Кудривка - Александрия
  • Колос - Кривбасс
  • Эпицентр - Шахтер

С полным календарем чемпионата Украины сезона-2025/26 можно ознакомиться на официальном сайте УПЛ.

Напомним, на ISPORT доступны результаты матчей УПЛ прошлого сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ расписание матчей чемпионат Украины Украинская Премьер-лига

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