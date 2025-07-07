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Футбол

Полузащитник Шахтера поделился мыслями о сопернике в Лиге Европы

Егор Назарина считает Ильвеса сильным оппонентом.
Сегодня, 00:50       Автор: Василий Медвидь

Хавбек донецкого Шахтера Егор Назарина высказался о соперничестве с финским Ильвесом в Лиге Европы.

По словам Егора, «горняки» сыграют против сильного соперника, ведь в этом турнире нет слабых оппонентов.

«Скажу честно, мы еще не анализировали и не смотрели эту команду. Думаю, с завтрашнего дня начнем готовиться к встрече. Считаю, это неплохая команда, потому что в квалификации Лиги Европы плохих не бывает. Настраиваемся на сложную игру и постараемся сделать все, чтобы пройти дальше».

Также Назарина считает, что команда готова к матчу с физической точки зрения.

"Ну, насколько команда готова, покажет первая официальная игра. Но мы провели очень неплохие 16 дней, было достаточно тренировок. Думаю, физически мы готовы. Может, немного не хватило времени, чтобы отработать все механизмы, которые хочет видеть тренер, но мы с каждой игрой добавляем и становимся лучше. Надеюсь, в первом официальном поединке покажем то, чего просит наш тренерский штаб", - сказал Назарина.

Накануне матча против Ильвеса Шахтер сыграл вничью с чешским клубом.

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