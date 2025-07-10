Черноморец сообщил о продлении контракта с Ракицким

35-летний защитник будет выступать за одесскую команду в Первой лиге.

Защитник Ярослав Ракицкий продолжит свои выступления за Черноморец, который по итогам минувшего сезона вылетел из Премьер-лиги в Первую лигу Украины.

Пресс-служба одесского клуба объявила о подписании нового контракта с 35-летним футболистом.

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Условия договора и срок его действия не уточняются.

"Наконец-то официально! Долгожданное продление - Ярослав Ракицкий остается с нами. Защитник подписал новое соглашение с Черноморцем. Продолжаем вместе бороться за Одессу и наш клуб", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что Ракицкий присоединился к Черноморцу в марте 2025 года в статусе свободного агента. В составе одесской команды защитник провел девять матчей, отличившись одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что полтавская Ворскла, которая также вылетела из УПЛ, распрощалась с главным тренером Желько Любеновичем спустя две недели после назначения.

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