Черноморец сообщил о продлении контракта с Ракицким
Защитник Ярослав Ракицкий продолжит свои выступления за Черноморец, который по итогам минувшего сезона вылетел из Премьер-лиги в Первую лигу Украины.
Пресс-служба одесского клуба объявила о подписании нового контракта с 35-летним футболистом.
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Условия договора и срок его действия не уточняются.
"Наконец-то официально! Долгожданное продление - Ярослав Ракицкий остается с нами. Защитник подписал новое соглашение с Черноморцем. Продолжаем вместе бороться за Одессу и наш клуб", - говорится в сообщении клуба.
Напомним, что Ракицкий присоединился к Черноморцу в марте 2025 года в статусе свободного агента. В составе одесской команды защитник провел девять матчей, отличившись одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что полтавская Ворскла, которая также вылетела из УПЛ, распрощалась с главным тренером Желько Любеновичем спустя две недели после назначения.
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