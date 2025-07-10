Ворскла распрощалась с главным тренером спустя две недели после назначения

Недавно назначенный главным тренером Ворсклы Желько Любенович неожиданно покинул занимаемую должность.

Как информирует официальный сайт "зелено-белых", 44-летний сербский специалист сообщил о своем решении полтавскому клубу, а руководство пошло ему навстречу.

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"Только что стало известно, что главный тренер Желько Любенович сообщил клубу о своем желании покинуть Полтаву "по семейным обстоятельствам".

Руководство футбольного клуба Ворскла с пониманием отнеслось к ситуации. Стороны пожали руки, пожелав друг другу дальнейших успехов", - говорится в заявлении клуба.

Любенович был представлен тренером Ворсклы чуть более двух недель назад - 24 июня.

Имя нового главного тренера мужской команды полтавский клуб объявит в ближайшее время.

Напомним, что в минувшем сезоне Ворскла финишировала 13-й в УПЛ и в переходных матчах не смогла сохранить прописку в высшем дивизионе, уступив представителю Первой лиги Кудривке (2:1, 0:1, пен. 3:4).

Ранее легенда Ворсклы объявил, что покидает клуб после 15 лет в коллективе.

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