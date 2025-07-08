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Футбол

Украинский защитник перебрался в экзотический чемпионат

Андрей Бацула продолжит карьеру в Кыргызстане.
Сегодня, 19:44       Автор: Василий Медвидь

Экс-защитник Ворсклы Андрей Бацула сменил клубную прописку.

33-летний украинец перебрался в киргизский Мурас Юнайтед. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Что касается личных условий, то продолжительность контракта и финансовые детали неизвестны.

В прошлом сезоне Бацула провел 27 матчей и отдал 3 ассиста. Мурас Юнайтед является лидером чемпионата Кыргызстана на данный момент.

Напомним, ранее стало известно, что экс-голкипер Ворсклы может перейти в румынский клуб.

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