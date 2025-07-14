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Футбол

Английский клуб предложил 70 миллионов евро за Забарного

Украинец может остаться в АПЛ.
Сегодня, 16:42
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Защитник Борнмута Илья Забарный может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает ТаТоТаке, услугами интересуется Ньюкасл.

"Сороки" предложил за 22-летнего футболиста 70 миллионов евро.

Отмечается, что ПСЖ готов заплатить только 60 млн евро.

Борнмут должен будет заплатить Динамо 25% от трансфера Забарного.

Напомним, что Забарный поставил условие руководству ПСЖ.

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