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Футбол

Суркис поздравил Усика с победой над Дюбуа

Президент Динамо не прошел мимо триумфа известного болельщика клуба.
Сегодня, 10:28       Автор: Василий Медвидь

В рамках вечера бокса в Лондоне, Великобритания, Александр Усик с легкостью победил Даниэля Дюбуа.

Президент Динамо Игорь Суркис отреагировал на триумф Александра, который, как общеизвестно, болеет за киевлян.

"Уважаемый Александр!

От имени всех динамовцев поздравляю Вас с очередной выдающейся победой на боксерском ринге!

В бою с Даниэлем Дюбуа Вы продемонстрировали настоящий украинский боевой дух и характер. Вы не просто стали абсолютным чемпионом мира, но и посвятили этот успех своей стране и отважным защитникам нашего государства. Сейчас, в тяжелые для страны времена, любой успех украинского спорта поднимает дух в нашем обществе".

Суркис также заявил, что победа Усика в очередной раз заставила говорить об Украине весь мир.

«Вы в очередной раз во весь голос заявили об Украине всему миру и в очередной раз продемонстрировали свой патриотизм и несокрушимость, снова вписав золотыми буквами свое имя в историю мирового бокса. Ваша воля к победе является настоящим примером для представителей всех видов спорта, в том числе для наших футболистов и тренеров. 

От всех динамовцев желаю Вам казацкого здоровья, неисчерпаемых сил и как можно дольше оставаться на боксерской вершине, прославляя Украину на весь мир! 

Слава Украине!

С уважением,

президент ФК Динамо (Киев) 

Игорь Суркис", - говорится в обращении на сайте »бело-синих".

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