Шахтер — Колос: анонс матча чемпионата Украины

В субботу, 17 октября, состоится матч 9-го тура чемпионата Украины по футболу между донецким Шахтером и ковалевским Колосом.

Обе команды сейчас имеют победные серии в УПЛ, но по итогам очной встречи одна из них неизбежно прервется.

Шахтер — Колос

17 октября | 18:00 | Арена Львов, Львов

После матчей предыдущего тура чемпионата Украины донецкий Шахтер вернулся на первую строчку турнирной таблицы, опередив житомирское Полесье, потерявшее очки.

Сами же "горняки" одержали победы в четырех последних встречах, причем за это время пропустили лишь один мяч — от львовских Карпат еще в начале сентября. В двух последних поединках Шахтер добился разгромных побед со счетом 3:0.

Накануне донетчане играли в Лондоне, где встретились с греческим АЕКом в Лиге чемпионов. Там команда Арды Турана также забила сопернику три мяча и отпраздновала победу.

Колос, напротив, далеко не лучшим образом начал нынешний сезон. В первых пяти турах команда Руслана Костышина набрала всего два очка.

Однако в двух последних матчах — перед международной паузой и сразу после нее — ковалевцы одержали две победы. Сначала они обыграли Кудровку, а затем Эпицентр. Благодаря этому Колос существенно улучшил свое турнирное положение: теперь команда занимает девятое место, имея в активе восемь очков.

Интересный факт

Прошлый сезон для обеих команд завершился очным поединком во Львове. Тогда Колос неожиданно одержал минимальную победу.

Впрочем, к тому моменту Шахтер уже гарантировал себе чемпионский титул, а сама встреча стала своеобразным прощанием с легендой украинского футбола Тарасом Степаненко. Большую часть своей карьеры полузащитник провел именно в составе "горняков", а завершал ее уже в Колосе.

21 мая 2026 года

Шахтер — Колос 0:1

Гол: Тахири, 49.

Шахтер: Фесюн — Грам, Бондар (Винисиус, 59), Назарина (Арройо, 70), Азарови — Марлон Гомес (Крыськив, 46), Очеретько (А. Бондаренко, 75), Изаки — Проспер, Мейреллиш, Невертон (Швед, 59).

Колос: Пахолюк — Поправка, Хрипчук (Понедельник, 75), В. Бондаренко, Рухадзе — Гагнидзе, Степаненко (Элиас Теллес, 62), Ррапа́й (Денисенко, 75) — Гусол (Кане, 46), Тахири (Челядин, 79), Салабай.

Ориентировочные составы

Тренерский штаб донецкого Шахтера во главе с Ардой Тураном любит проводить ротацию, особенно между матчами еврокубков и чемпионата Украины. Поэтому можно ожидать, что по сравнению с поединком против АЕКа в Лондоне в стартовом составе донетчан произойдет немало изменений.

В частности, с первых минут может появиться Глейкермен Мендоса, который вышел на замену в матче Лиги чемпионов и стал одним из героев встречи, забив эффектный гол.

Что касается Колоса, то существенных изменений в команде Руслана Костышина ожидать не стоит. Как часто бывает в футболе, после двух побед подряд тренер может отдать предпочтение проверенному составу.

Шахтер : Ризнык — Караваев, Матурро, Матвиенко, Педро Энрике — Бруниньо, Крыськив, Назарина, Изаке, Мендоза — Траоре.

: Ризнык — Караваев, Матурро, Матвиенко, Педро Энрике — Бруниньо, Крыськив, Назарина, Изаке, Мендоза — Траоре. Колос: Пахолюк — Рухадзе, Козик, Бурда, Цуриков — Хрипчук, Тахири, Демченко, Ррапа́й, Салабай — Ндукве.

Прогноз BIGMIR: 4:2

Для донецкого Шахтера встреча с Колосом имеет особое мотивационное значение. В день матча исполнится почти два года с тех пор, как "горняки" в последний раз обыгрывали ковалевцев. За это время команды провели три очные встречи: Колос дважды победил в матчах, в которых выступал хозяином, а домашний поединок прошлого чемпионата завершился без забитых мячей — 0:0.

Учитывая нынешнюю форму команд и результативность Шахтера в последних матчах, можно ожидать немало голов. В то же время, если Колос снова сумеет избежать поражения, это станет настоящей сенсацией. Шахтер только что вернулся на первую строчку турнирной таблицы и вряд ли планирует в ближайшее время ее терять.

В линии BETKING фаворитом встречи является Шахтер. На победу донетчан предлагается коэффициент 1.25, ничья оценивается в 6.00, а успех Колоса — в 12.00.

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